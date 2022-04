Guerra, a Mariupol russi prendono il porto. Ucraini colpiscono incrociatore “Mosca”. Trump come Biden: “È genocidio” [DIRETTA E VIDEO]

Cinquantesimo giorno di guerra in Ucraina. Occhi sempre su Mariupol, dove continua a svolgersi senza sosta una feroce battaglia per il controllo della città. I russi avrebbero preso il porto ma gli ucraini hanno risposto colpendo con missili Neptune l’incrociatore “Mosca”. Intanto gli USA preparano un nuovo carico di aiuti militari: Biden ha annunciato l’invio di armi per il valore di 800 milioni di dollari.

AGGIORNAMENTO ORE 12:00. Trump come Biden: “In Ucraina è genocidio”. Per una volta Donald Trump è d’accordo con Joe Biden. L’ex presidente degli Stati Uniti ha usato la stessa espressione del suo successore nel definire quanto sta accadendo in Ucraina: “Un genocidio”. Il tycoon, in un’intervista a Fox News, ha inoltre assicurato che se fosse stato ancora presidente, la Russia non avrebbe invaso l’Ucraina.

AGGIORNAMENTO ORE 10:00. La Russia ora minaccia Finlandia e Svezia. Adesso tocca a Finlandia e Svezia subire le minacce dei russi. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consiglio di sicurezza di Mosca, ha scritto sul suo canale Telegram che se i due paesi nordici aderiranno alla Nato, la lunghezza dei confini terrestri dell’alleanza con la Federazione Russa sarà più che raddoppiata e che in caso di adesione la risposta della Russia sarà nel Baltico.

AGGIORNAMENTO ORE 09:00. Trovati 765 cadaveri di civili a Kiev. Nella regione di Kiev ammontano a 765 i corpi senza vita di civili ritrovati dall’inizio di aprile. Lo riporta il vice procuratore capo della regione, Oleh Tkalenko, citato dal Guardian: “Questo è solo l’inizio. Abbiamo appena iniziato a lavorare nelle città più grandi come Borodianka, Hostomel, Irpin e Bucha”. Intanto le autorità ucraine hanno confermato la resa di “una parte della 36a Brigata Marine a Mariupol”. Ma non si tratterebbe di mille soldati: “Sono molti di meno”.

AGGIORNAMENTO ORE 07:30. USA valutano invio di “figura di alto profilo” a Kiev. Lo riferisce il New York Times: tra le ipotesi un ministro di governo o un alto funzionario militare. Improbabile si tratti di Joe Biden o Kamala Harris: per garantire la loro sicurezza dovrebbe essere dispiegato un dispositivo enorme.

AGGIORNAMENTO ORE 03:00. Zelensky: “Mosca cerchi la pace o uscirà dalla comunità internazionale”. Così il presidente ucraino: “O cercheranno davvero la pace o il risultato di questa guerra sarà che la Russia lascerà per sempre la scena mondiale”.

AGGIORNAMENTO ORE 01:00. Incrociatore russo “Mosca” della flotta russa del Mar Nero è stato colpito da missili Neptune ucraini. E’ accaduto al largo di Odessa. Kiev ha rivendicato l’attacco mentre i russi hanno parlato di “incidente”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:30. USA: aiuti militari per 800 mln di dollari a Ucraina. Lo annuncia il presidente americano Joe Biden, confermato poi anche da una nota della Casa Bianca. Tra le armi inviate a Kiev anche “dispositivi di protezione individuale contro armi chimiche”.

AGGIORNAMENTO ORE 00:00. Mosca: “Preso porto di Mariupol”. Lo ha annunciato il portavoce del ministero della Difesa russo, il maggiore generale Igor Konashenkov: “Il porto è stato liberato dai militanti nazisti del reggimento di Azov, le restanti truppe sono state circondate”.