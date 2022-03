Guasto alla rete elettrica, caos in mattinata a Porta Nuova

Treni bloccati e viaggiatori in preda all’incertezza. Un guasto alla rete elettrica ha mandato in tilt, intorno alle 7.40, la stazione ferroviaria di Porta Nuova. Fermati per oltre un’ora tutti i convogli in partenza e in arrivo nel principale scalo torinese, con la sola eccezione di un Frecciarossa per Milano.

Bloccati anche gli accessi alla metropolitana, con comprensibili disagi per i pendolari. Solo verso la 9 la situazione è tornata normale, con i tecnici di Rfi che sono riusciti a risolvere il problema consentendo la graduale ripresa di partenze e arrivi.