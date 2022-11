Guardie giurate uccise dalle Br in via Domodossola, 40 anni dopo: l’omaggio di FdI

A quarant’anni dal duplice omicidio delle due guardie giurate avvenuto per mano delle brigate rosse in via Domodossola a Torino, domenica pomeriggio gli esponenti di Fratelli d’Italia – l’onorevole Augusta Montaruli, l’assessore regionale Maurizio Marrone e il consigliere Luca Maggia – hanno reso onore alle due vittime.

“In una circoscrizione dove anche i ricordi sono considerati tali solo se comodi alla maggioranza, la nostra voce si alza ancor più forte, richiamando quel senso di giustizia che le vittime del terrorismo meritano e che spesso in Italia non hanno avuto” commenta il consigliere della Circoscrizione 4, Luca Maggia.

“Finché non tutte le istituzioni cittadine onoreranno senza ambiguità le vittime del terrorismo rosso le ferite torinesi degli anni di piombo non si rimargineranno: essere qui oggi era un dovere di rispetto nei confronti delle vittime” concludono Montaruli e Marrone.