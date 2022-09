Gruppi di guardie addestrate contro le rivolte in carcere

I sindacati lanciano l’ennesimo allarme: «Il carcere di Torino è una polveriera» e il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria questa volta raccoglie il loro appello promettendo l’istituzione di gruppi di intervento rapido per contenere aggressioni e rivolte.

Ieri al Lorusso e Cutugno è stato il giorno del sopralluogo del capo del Dap, Carlo Renoldi, che al termine della sua visita ha incontrato prima il personale e poi i sindacati. Questi ultimi hanno ancora una volta sottolineato i problemi che si trovano a dover affrontare quotidianamente, a cominciare dal numero sempre più allarmante di aggressioni e rivolte da parte di detenuti che ormai sembrano sicuri di poter agire impuniti: «Il capo del Dap – spiegano i sindacati – ha assicurato che ci saranno interventi mirati al riguardo. In particolare, sono allo studio gruppi di intervento rapido, costituiti da agenti addestrati pronti a entrare in azione seguendo nuovi e appositi protocolli di “ingaggio”».

Un intervento che ormai non si può più procrastinare. In poche settimane nel carcere torinese si sono registrati troppi episodi violenti, una escalation tra risse, aggressioni e incendi.

L’episodio più grave (e curioso) è accaduto a fine agosto, quando un detenuto sudamericano è riuscito a ubriacarsi con un liquore artigianale prodotto in cella dalla fermentazione della frutta e ha aggredito un compagno di cella marocchino. Ne è nata una “guerra” tra sudamericani e africani, con tanto di incendi appiccati nelle celle e ore di battaglia prima di riuscire a riportare la calma. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è invece avvenuto domenica, quando un detenuto egiziano 27enne ha cercato di rubare l’accendino a un agente: ne è nato uno scontro concluso con tre poliziotti costretti a ricorrere alle cure del pronto soccorso da cui sono stati dimessi con prognosi fino a 10 giorni.

L’allarme è arrivato da varie sigle sindacali: Sappe, Osapp, Sinappe, Uil Pp, Fns Cisl e Cgil Pp. «Quella del carcere di Torino è una situazione che non ha precedenti, è esplosiva – si legge in un comunicato unitario -. Non possiamo che richiamare il rispetto di ciascuna figura operante all’interno del carcere e pretendere che l’Amministrazione Penitenziaria periferica e centrale si adoperino con assoluta urgenza per la tutela di tutto il personale penitenziario». «Il personale – continuano i sindacati – si è sempre contraddistinto per la professionalità ed il senso assoluto del dovere ma subisce episodi di violenza non più tollerabili che rischiano di esasperare le condizioni di vivibilità e di lavoro. La sensazione è che l’Amministrazione Centrale non sia in grado di fornire supporto, sostegno e tutela dinanzi al compiersi e, ormai reiterarsi, di atti di violenza. Chiediamo un intervento immediato del capo del Dap e della ministra Cartabia».