Grugliasco, perseguita l’ex marito con telefonate, pedinamenti e appostamenti: 48enne arrestata

Una donna di 48 anni è finita in manette per stalking a Grugliasco, nell’hinterland torinese. In seguito alla separazione, è stata sorpresa dai carabinieri mentre era appostata vicino all’abitazione dell’ex marito, che il primo maggio scorso aveva già sporto querela nei suoi confronti. A chiamare il 112 è stata la stessa vittima che ha visto l’ex moglie sotto casa da ore.

La donna è ritenuta responsabile di numerose telefonate, anche minatorie, e frequenti appostamenti nei luoghi da lui normalmente frequentati. E’ stata arrestata e collocata ai domiciliari.

