Greta Tedeschi, una torinese tra le 100 migliori dj al mondo

Greta Tedeschi è nata a Torino il 3 dicembre di 28 anni fa. Ha frequentato il Liceo Classico Umberto I e ha fatto tutto ciò che ci si aspetterebbe da una giovane della borghesia subalpina, fino a certo punto, però. Fino a quando quella sera di 15 anni fa, circa, convinse sua mamma a darle il permesso di andare in discoteca, al Patio.

«Mi ci accompagnò lei – racconta Greta – conosceva il titolare e dato che non si fidava, perché avevo appena 13 anni, mi presentò a lui e gli disse di tenermi sotto controllo. Ebbene, da lì la mia vita cambiò». Al punto che oggi Greta è inserita tra le prime cento deejay al mondo secondo la prestigiosa Djanemag, ed è senza dubbio la dj italiana più gettonata. «Sì, ne sono felice, ma non siamo in tante a svolgere questo mestiere», racconta a Torino CronacaQui.

Bella, bionda e spigliata, Greta non ce la fa proprio a fare la figura di quelle che «se la tirano», una cosa che la vita le ha insegnato a caro prezzo visto il cognome che porta, Tedeschi, appunto, che da sempre la etichetta come la cugina di Carlà (Bruni Tedeschi, nonché signora Sarkozy), discendente da una delle famiglie più prestigiose di Torino. «Ma io non sono come loro, Carlà non la conosco neppure – racconta ancora Greta, anche influencer e testimonial negli anni di marchi quali Fca, Puma, Franklin and Marsall, Supertokyo, Pyrex – è cugina di mio papà Alberto ma, anche con lui i rapporti non sono idilliaci. Non abbiamo vissuto molto insieme…».

E adesso vi frequentate?

«Direi di no, credo che sia meglio così».

Ma andiamo dritto al sodo. Com’è diventata dj?

«Dopo quella sera mi innamorai delle discoteche e inizia a lavorarci come organizzatrice, lo feci per tutta l’adolescenza. Accoglievo gli ospiti, selezionavo le ragazze e, ovviamente, seguivo i dj. Iniziai a passare molto del mio tempo in consolle a spiare cosa facevano i musicisti. A 17 anni mi fidanzai con Edoardo Mangano che allora era il proprietario dell’Hennessy».

E la consolle fu sua?

«No, ma gli allenamenti divennero costanti. Di notte guardavo i movimenti dei dj, di pomeriggio mi facevo aprire la discoteca e provavo io a mettere i dischi. Mi esercitavo mentre le signore delle pulizie sistemavano i divanetti. A un certo punto decisi di fare sul serio e presi lezioni dal dj resident, Walter Benedetto. Da lì, arrivarono le mie prime serate».

E adesso è fra le cento dj più gettonate, oltre a essere molto seguita sui social. Come trascorrono le sue settimane?

«Da lunedì al venerdì lavoro per la mia agenzia di comunicazione, la Boomerang. Un giorno alla settimana lo trascorro in studio per registrare e provare, il sabato faccio le mie serate. Suono da Bolzano a Torino alla Sicilia, prossimamente suonerò anche in Sri Lanka. Ci andrò con il mio fidanzato, Augusto Mottura (della Mottura timbri, ndr), viene sempre con me quando è possibile».

Ci avviciniamo all’estate, qual è la tendenza musicale del 2022?

«La musica sta cambiando, negli ultimi anni siamo stati invasi da trap e rap. Io non amo molto questo genere, lo uso solo con un pubblico di giovanissimi. Oggi sta tornando la musica house-techno stile Medusa, fortunatamente l’Italia li sta iniziando a capire. I prossimi brani saranno più sul filone house, e finalmente si tornerà a ballare in discoteca al 100 per 100».