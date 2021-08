Green pass, la Hanon System fa dietrofront: “Mensa aperta a tutti”. Revocato lo sciopero

Rischiava di passare alla storia come il primo sciopero contro il “green pass” nelle mense aziendali. Tuttavia, l’azienda coinvolta, ovvero la Hanon System di Campiglione Fenile (Torino), questa mattina, ha deciso di fare dietrofront, comunicando alle Rsu interne il ritiro immediato del provvedimento di esclusione dei lavoratori dalla mensa senza il certificato verde. Tradotto in soldoni: da oggi tutti potranno entrare a mensa senza distinzione alcuna.

LA NOTA DELLA REGIONE PIEMONTE

Fondamentale, in tal senso, il comunicato, diffuso ieri sera, dalla Regione Piemonte nel quale si segnalava che l’obbligo di esibire il “lasciapassare” per accedere alle mense aziendali, non occorreva. Da qui la scelta della Hanon System di ritirare il provvedimento con cui si sanciva l’obbligo del certificato per poter accedere alla mensa.

LA FIM-CISL RINUNCIA ALLO SCIOPERO

Di conseguenza, la Fim-Cisl ha deciso di sospendere lo sciopero, inizialmente previsto per oggi: “dopo questa vittoria sindacale ritiriamo coerentemente lo sciopero” ha annunciato il sindacato. “Non si possono dividere i lavoratori in mensa. Questa vertenza vinta dalla Fim Cisl con grande coerenza è di insegnamento per tutte le vertenze nazionali” ha commentato Davide Provenzano, leader della Fim Cisl Torino.