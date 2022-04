“Grease”, quella mania che non tramonta

Piace a tutti. Ai giovani, perché, spiega il regista Marconi, «ritrovano l’inizio del mondo che vivono, le loro origini, un passato lontano che amano». Alle persone mature perché, dice, «ricorda loro l’adolescenza». Piace perché fa rivivere i favolosi anni Cinquanta, piace per il ritmo, per l’energia, per le canzoni, per le coreografie, per l’energia travolgente. È per questo che una semplice storia d’amore come quella di “Grease” ha avuto un successo travolgente e continua a riempire i teatri. E il musical di Jim Jacobs e Warren Casey ha fatto registrare il tutto esaurito anche al Teatro Alfieri dove andrà in scena questo fine settimana diretto da Saverio Marconi con le coreografie di Gillian Bruce, la scenografia di Gabriele Moreschi e con Mauro Simone regista associato.

Sold out, infatti, le per le recite di sabato 23 (ore 20,45) e di domenica 24 (ore 15,30) (prevista una recita aggiuntiva domenica alle 20,45). Torna, dunque, sul palco di piazza Solferino la “greasemania”. Tornano i ricordi legati al film campione di incassi del 1978 con John Travolta e Olivia Newton John, intitolato “Grease” perché, spiega Casey, «doveva rappresentare il ritorno a un genere di vita centrato sulle acconciature, oleose e appiccicose, sul cibo, economico, grasso, con hamburgher e molli patatine fritte, e su favolose automobili fuori serie, sporche e infangate, o su qualsiasi altra cosa unta». Torna nella versione firmata dalla Compagnia della Rancia e con il cast affiatato formato da Simone Sassudelli, Francesca Ciavaglia, Giorgio Camandona e Gea Andreotti. Tornano i ciuffi ribelli con la brillantina e le gonne a ruota. Torna la storia d’amore di Danny, il bullo dal cuore tenero, e Sandy, la ragazza acqua e sapone, e poi i T-Birds e le Pink Ladies e gli altri personaggi .

«In questa nuova edizione – dicono dalla produzione – Teen Angel sarà un angelo davvero particolare, cui Frenchy dedica il nuovo brano “Ho bisogno di un angelo” (“All I Need Is An Angel”), scritto da Tom Kitt and Brian Yorker per Grease Live! e per la prima volta al mondo inserito in una versione teatrale su gentile concessione di Warner Chappell, con la traduzione di Franco Travaglio, che firma le liriche italiane dello spettacolo insieme a Michele Renzullo». Tornano i famosissimi brani che hanno fatto ballare diverse generazioni, da “Summer Nights“ a “You’re the only one that I want”, da “We go together” a “Look at me, I’m Sandra Dee”, a “Greased lightning”.