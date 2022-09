Gravina: «Non hanno sbagliato né arbitro né Var»

«Gli arbitri hanno visto quello che purtroppo si è rivelato un errore ma non hanno sbagliato, né gli arbitri né la Var». Parola del presidente della Figc Gabriele Gravina, presente ieri a Bari. Parole che sicuramente non servono a fare chiarezza né tanto meno a riportare il sereno, anche se poi, il numero uno della Figc, invita ad abbassare i toni. «Se noi pensiamo che il Var sia uno strumento che possa rendere infallibile l’arbitro siamo fuori strada – ha aggiunto Gravina -. Se un episodio di una partita dopo sei partite di campionato deve far urlare allo scandalo allora diamoci tutti una calmata, torniamo nei nostri ranghi e restiamo sereni. Se ci sono degli errori, riconosciamo prima quelli nostri e poi quelli in capo agli arbitri».

Intanto, alla vigilia delle sfide di Champions di questa settimana, quello dell’episodio di domenica sera tra Juventus-Salernitana è il più dibattuto: «Se c’è un problema Var in Italia? Difficile dare una risposta – ha detto ieri Stefano Pioli alla vigilia della sfida con la Dinamo Zagabria -. Quello che successo è un po’ spiazzante. Come sempre in tutte le problematiche è facile puntare il dito, ma bisogna trovare delle soluzioni e situazioni in cui ci sia più equilibrio».

Intanto, ieri, è arrivato il tanto atteso verdetto del Giudice Sportivo: un turno di stop per l’allenatore Massimiliano Allegri, e per i giocatori Cuadrado della Juventus e Fazio della Salernitana, tutti espulsi direttamente dal direttore di gara Marcenaro. Stop di una giornata anche per Milik, espulso per doppia ammonizione, dopo essersi tolto la maglietta nell’esultanza per il gol del 3-2 poi annullato dal Var.