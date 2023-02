Gravina: «Dispiaciuto per la Juventus, ma norme si rispettano»

Il giorno dopo l’uscita delle motivazioni della Caf che hanno portato al -15 in classifica in casa Juventus, è toccato al numero uno del calcio italiano fare il punto della situazione, commentare la vicenda che ha shockato ancora una volta il calcio italiano e la sua Vecchia Signora il 20 gennaio scorso. Stiamo parlando del presidente della Figc, Gabriele Gravina: «A me dispiace – ha dichiarato -. Sarei un folle nel pensare che una situazione di questo tipo possa generare qualsiasi forma di soddisfazione. Sarei un masochista». «La Juventus – ha commentato – ha sempre rappresentato un modello nell’ambito economico, nell’ammodernamento delle strutture, nelle infrastrutture, nel lanciare in modo deciso il progetto di sviluppo del calcio femminile, sul tema delle seconde squadre. Sarei un folle a gioire con una mia società in una situazione di questo tipo». «Ma ci sono norme, ci sono regole e vanno applicate in modo rigoroso – la sua conclusione -. Siamo molto preoccupati per questa situazione. È arrivato il momento di mettere punti fermi in questo terreno che è molto minato». E ora come si muoverà la Juventus? La società bianconera è già al lavoro per presentare il ricorso entro i trenta giorni canonici. «Juventus Fc – si leggeva nel comunicato diramato lunedì – e il suo collegio di legali hanno letto con attenzione e analizzeranno a fondo le motivazioni, pubblicate poco fa, della decisione delle Sezioni Unite della Corte Federale d’Appello. Si tratta di un documento, prevedibile nei contenuti, alla luce della pesante decisione, ma viziato da evidente illogicità, carenze motivazionali e infondatezza in punto di diritto, cui la Società e i singoli si opporranno con ricorso al Collegio di Garanzia presso il Coni nei termini previsti. La fondatezza delle ragioni della Juventus sarà fatta valere con fermezza, pur nel rispetto dovuto alle istituzioni che lo hanno emesso». Una situazione, quella che sta coinvolgendo la società fuori dal campo, che sta avendo anche dei riflessi sul rettangolo di gioco. Domani la Juve sfiderà in Coppa Italia la Lazio, sperando di rialzare la testa.