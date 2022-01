Gravi offese all’arbitro, Allegri squalificato per un turno

Costa caro ad Allegri il comportamento tenuto al termine di Juventus-Napoli, quando si è reso protagonista di una plateale forma di protesta nei confronti dell’arbitro Sozza, ‘reo’ di aver fischiato la fine della partita senza far battere un calcio d’angolo alla Juve. L’allenatore bianconero si è visto comminare dal Giudice Sportivo un turno di stop, pur non essendo stato espulso: non ci sarà in panchina contro la Roma all’Olimpico.

Ad Allegri, inoltre, anche un’ammenda di 10mila euro. Questa la motivazione: “Per avere, al termine della gara, mentre abbandonava l’impianto di giuoco, indirizzato a voce alta espressioni gravemente offensive nei confronti del direttore di gara; infrazione rilevata anche dal collaboratore della Procura federale“. Ammenda di 10mila euro anche alla società “per avere suoi sostenitori, al 12° del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria”.