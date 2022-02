Grave lutto per Luca Argentero, non sarà ospite al Festival di Sanremo

Era annunciato tra gli ospiti della seconda serata del Festival di Sanremo, in realtà questa sera Luca Argentero non salirà sul palco del teatro Ariston. L’attore torinese ha dato forfait in seguito a un grave lutto che ha colpito la sua famiglia.

Si è infatti spento il suocero, papà della moglie Cristina Marino. Argentero, comprensibilmente, ha preferito rimanere accanto alla consorte in questo momento difficile, rinunciando all’ospitata.

A Sanremo l’attore, che interpreta l’affascinante dottor Andrea Fanti in Doc-Nelle tue mani, avrebbe dovuto promuovere proprio la serie tv della Rai, che tanto successo ha ottenuto presso il pubblico.