Gratta e fuggi

Tutti ci siamo rallegrati sentendo in Tv che il tabaccaioladro di Napoli è stato fermato a Fiumicino mentre stava per volare a Fuerte Ventura. Se il suo gesto vigliacco (arraffare un biglietto vincente da mezzo milione che una vecchietta aveva portato a verificare e fuggire in moto dal retro del negozio) è stato odioso, ancora più odiosa è stata la sua difesa: “è stata la vecchia a derubarmi, l’ho già denunciata per calunnia”. Lo hanno sbugiardato i poliziotti seguendo le tracce del suo cellulare e scoprendo che si era fermato per strada a depositare il gratta e vinci in banca (dove la vecchietta potrà recuperarlo) e a prenotare il volo per la Spagna. Tutto bene? Mah… Se da un lato fa piacere che la tracciatura orwelliana dei nostri cellulari serva almeno a beccare i criminali, dall’altro spiace sapere che il mariuolo resterà a piede libero perché il suo reato (furto semplice) non comporta l’arresto. Al massimo gli toglieranno la licenza per tabacchi e lottomatica, ma solo dopo la sua condanna. Speriamo. E’ triste vedere che a Napoli, dove ti fermano con la pistola per toglierti lo scooter da sotto il culo o il Rolex dal polso, non ti puoi fidare neanche dei tabaccai. Ma è sempre l’occasione a fare l’uomo ladro, e non solo al sud. Anche al nord non ti puoi fidare neppure dei bancari o dei consulenti furfanti. Quanti anziani credendo di investirli sono stati derubati dei loro risparmi da impiegati infedeli? Quanti cittadini (anche non anziani) sono stati truffati dalle banche coi diamanti e i titoli spazzatura? Non ci sono disonestà geografiche o anagrafiche; ci sono solo occasioni, casuali o costruite. Ma che fatica dover stare sempre in campana!

