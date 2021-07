Grandine, si contano i danni: chiesto lo stato di emergenza

È cominciata la conta dei danni a Torino e in Piemonte dopo la spaventosa grandinata di martedì che ha distrutto le coltivazioni ma non solo. I chicchi infatti erano talmente grandi da riuscire a sfondare parabrezza, lamiere, tegole, vetri e persino…. un aereo. È successo a un Boeing partito da Malpensa e diretto a New York che si è trovato a transitare sulla nostra regione proprio nel bel mezzo della bufera. Il risultato lo potete vedere in foto: carlinga e fusoliera letteralmente “mitragliate”, tanto da costringere il pilota a un precipitoso dietrofront e al ritorno a Malpensa, per fortuna senza danni a passeggeri ed equipaggio.

Già martedì sera è arrivata la telefonata del capo della Protezione civile Fabrizio Curcio all’assessore regionale Marco Gabusi per un aggiornamento sulla situazione dei territori colpiti dai violenti nubifragi. «Dopo i temporali – precisa l’assessore Gabusi – stiamo assistendo sindaci e popolazione, mentre i nostri tecnici raccoglieranno tutti i dati rispetto ai danni subiti. Curcio mi ha assicurato che sarà valutata tempestivamente la richiesta dello stato di emergenza. A mia volta ho chiesto che si faccia una valutazione molto attenta e scrupolosa dei danni dal momento che siamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto al passato: non si tratta più, infatti, di emergenze episodiche, ma di fenomeni che si ripetono su territori già provati da eventi precedenti. Ci ritroviamo a chiedere lo stato di emergenza per la seconda volta in meno di una settimana: è chiaro che dobbiamo iniziare a ragionare su metodiche nuove di difesa del suolo e di protezione delle colture e delle strutture». «Abbiamo visto tutti circolare sui social – continua l’assessore Gabusi – le foto di chicchi di grandine grossi come una mela. Le dimensioni spaventose e la violenza delle precipitazioni hanno creato danni enormi a auto e colture, e nel Verbano hanno causato esondazioni nel giro di poche ore».

Particolare preoccupazione desta la situazione dell’agricoltura. «Continuiamo a ricevere segnalazioni dalle aziende agricole – spiega Ercole Zuccaro, direttore di Confagricoltura Piemonte – che evidenziano danni pesanti al mais, in piena fioritura, ai campi di grano che devono ancora essere trebbiati, a soia e girasole. Le aree colpite sono vaste e si aggiungono alle zone già danneggiate nella scorsa settimana nel Chivassese e tra Torino e Vercelli». I tecnici di Confagricoltura sono al lavoro per censire i danni. Purtroppo per le coltivazioni che non sono assicurate non sono previste provvidenze e anche nei casi di copertura con apposite polizze i risarcimenti non coprono mai completamente il danno subito. «Il cambiamento climatico – dichiara il presidente di Confagricoltura Piemonte, Enrico Allasia – richiede nuove forme di intervento. Le assicurazioni da sole non possono risolvere il problema».

(foto: Facebook, Claudio Cagneschi)