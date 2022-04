Grande festa nel centro anziani: si balla dopo 3 mesi di chiusura

Balli, canti, partite a carte e a bocce. Per tre mesi abbondanti, nessuna di queste attività si è potuta fare allo spazio anziani di Mirafiori Sud, in via Morandi. La struttura, che si trova a fianco dell’ex caserma della polizia municipale, ha dovuto chiudere i battenti dopo Natale e non ha più riaperto. Tutta colpa di una concessione che non arrivava, perché gli Amici del blu notte, l’associazione che gestisce lo spazio anziani, era in ritardo con la presentazione delle domande. Alla fine, i documenti sono arrivati, la Circoscrizione ha dato l’ok e via Morandi è tornata a riempirsi di “senior”.

Ieri pomeriggio, ad esempio, si festeggiavano gli ottant’anni del vicepresidente, e c’era il pienone. «Questi tre mesi di chiusura – dice Guido Viano Barreri, presidente dell’associazione – sono stati difficilissimi. Ogni giorno venivo bombardato di telefonate di anziani che mi chiedevano quando avremo riaperto. Ora finalmente siamo ripartiti». Spazio anziani che è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18, con tantissime attività.

«Qui abbiamo tanti ultra-ottantenni – prosegue il presidente – e anche due che superano i novant’anni, oltre ad alcune signore rimaste vedove. E questo è l’unico spazio anziani attualmente aperto a Mirafiori Sud, dove negli anni sono nate anche alcune coppie». A breve, ne arriverà un altro, in via Candiolo 79, che dovrebbe aprire nel mese di aprile. «La chiusura di via Morandi – spiega Giuseppe Genco, coordinatore in Circoscrizione Due – era dovuta al ritardo nella domanda. Una volta arrivati i documenti, l’iter è stato avviato e il centro ha riaperto». Per la gioia dei tanti “senior” del quartiere, che dopo tre mesi finalmente hanno un posto dove passare i pomeriggi.