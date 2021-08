Grana centrocampo per mister Allegri: tentativo per Pjanic

Si aspetta ancora qualche colpo di mercato, Massimiliano Allegri. Per il momento, il Football Director Federico Cherubini si è assicurato Kaio Jorge, punta brasiliana classe 2002, ma la ciliegina sulla torta bianconera deve necessariamente essere piazzata in mezzo al campo. È questo il reparto in cui la Juventus manca di fantasia e qualità, una pecca secondo tanti addetti ai lavori. E, ad oggi, il tecnico si è inventato Ramsey: l’esperimento al Trofeo Luigi Berlusconi contro il Monza è riuscito, il gallese ha ben impressionato davanti alla difesa. Lo stesso Allegri gli ha fatto pubblicamente i complimenti, sottolineando come potrebbe rappresentare una nuova fase della carriera del trentenne di Caerphilly, ma intanto attende un regista di ruolo. Quel Locatelli, ad esempio, per il quale dalla Continassa continuano ad insistere con il Sassuolo.

La situazione, però, resta più ingarbugliata del previsto: i neroverdi non intendono mollare la presa, nonostante la volontà del giocatore sia chiaramente quella di un trasferimento sotto la Mole, e per ora non si registrano grossi passi in avanti.

È inevitabile, ormai, che domenica a Barcellona verrà riproposto Ramsey come perno centrale del centrocampo a tre, ma la trasferta in terra spagnola potrebbe essere utile per avvicinarsi a un altro obiettivo di mercato. Pjanic, infatti, spinge per un ritorno in bianconero dopo appena un anno in blaugrana. La stagione alla corte di Koeman è stata più complicata del previsto, il bosniaco ha racimolato soltanto 30 gettoni e, nella Liga che il Barcellona ha concluso al terzo posto, ha giocato una partita per intero in un’unica occasione. Questi i motivi che lo hanno portato a riproporsi alla Juve, là dove è tornato l’allenatore che più è riuscito ad esaltarlo, Allegri per l’appunto. Il Trofeo Gamper, in programma domenica sera al Camp Nou, casca al momento giusto per tentare l’affondo decisivo e riportare Pjanic in bianconero.

E sarebbe una sorta di capolavoro: la Juve si ritroverebbe sia Arthur, prelevato l’anno scorso proprio nell’operazione che ha portato il bosniaco in Spagna, sia il classe 1990, ma praticamente a costo zero. I contatti tra le due dirigenze sono pronti ad entrare nel vivo, mentre gli osservatori bianconeri continuano a monitorare altri profili: le alternative più credibili portano ai nomi di Bakayoko, sul quale è forte anche l’interesse del Napoli, e di Renato Sanches, grande amico di Cristiano Ronaldo e compagni in nazionale anche all’ultimo Europeo. Le manovre bianconere del momento sono tutte in mezzo al campo, Allegri aspetta il rinforzo che manca per aumentare la qualità della mediana.