Gran Madre, largo Saluzzo, via Tepice: i cittadini votano le pedonalizzazioni

Un nuovo piano di pedonalizzazioni potrebbe investire nell’anno in corso i quartieri della Circoscrizione 8. È quanto stanno valutando i consiglieri del centro civico che, insieme ai cittadini, hanno messo sul piatto una serie di proposte. Come via Goito, vista nell’ottica di una prosecuzione di via Carlo Alberto pedonale, «o come largo Saluzzo e piazza Govean» come da proposta del consigliere del Pd, Riccardo Tassone. «Le pedonalizzazioni – ha spiegato la coordinatrice al Verde della 8, Francesca Gruppi -, hanno un riflesso estetico e sul commercio di prossimità. Alla lunga danno sicuramente dei vantaggi, anche sotto il punto di vista dell’inquinamento».

Le proposte

Tra le altre proposte spicca la continuazione degli interventi collegati a “Torino Mobility Lab”: ossia il blocco con fioriere e piramidi delle corsie per sorpassare i bus in via Madama. È stato proposto anche di ragionare sugli slarghi di via Valperga Caluso e su via Tepice, davanti alla Casa del quartiere. Oltre che su piazza Gran Madre, dove la scorsa estate era al vaglio un progetto contro la malasosta. «Da prendere in considerazione – ha aggiunto il consigliere M5s, Vittorio Francone -, il tratto di piazza Bengasi davanti alla scuola Umberto I». Per Raffaella Pasquali, M5s, una proposta valida sarebbe lavorare su via Montevideo, vicino all’istituto Pertini. Perplessità, invece, da parte del capogruppo di Fdi, Claretta Marchi. «In corso Marconi e via Petitti – ha spiegato Marchi -, abbiamo avuto grossi problemi con lo spaccio. Mentre le zone confinanti, in San Salvario, sono diventate preda della malamovida. Io non sono contraria in toto ma senza criterio creano solo danni».

Corso Marconi

Mentre per il controviale dell’area Govean c’è più di un sì, qualcosa si muove anche sull’asse di corso Marconi. Esiste un progetto di massima per interventi di mobilità dolce da realizzasi tra via Madama e corso Massimo. «Abbiamo ricevuto un progetto – ha concluso il presidente della 8, Massimiliano Miano -, ma non abbiamo espresso parere in quanto ci è arrivato nel periodo elettorale. Ne parleremo, è un intervento impegnativo che va discusso con la cittadinanza». Ma le idee non riguarderanno solo San Salvario. «Allo studio progetti anche negli altri quartieri».