Miguel Oliveira vince il Gran Premio di Thailandia, il torinese Pecco Bagnaia riapre completamente il motomondiale. Il pilota italiano della Ducati chiude 3° ed è ora a -2 da Fabio Quartararo, protagonista di una gara disastrosa che lo ha visto scivolare dalla 4° piazza sulla griglia di partenza alla 17°, fuori dalla zona punti.

A seguire il pilota della KTM è l’altra Ducati di Jack Miller, 2° al traguardo. Zarco chiude davanti a Marquez in 4°, poi Bastianini che arriva a -39 dalla vetta della classifica mondiale con un buon 6° posto in rimonta. Aleix Espargaro, terzo in classifica mondiale, chiude 11° ed è ora a -20 da Quartararo.