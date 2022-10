GP Singapore: vince Perez, solo 5″ di penalità dopo l’investigazione. Leclerc e Sainz sul podio

AGGIORNAMENTO ORE 20. E’ arrivata la conferma ufficiale dalla FIA: Sergio Perez ha vinto il Gran Premio di Singapore. Per il messicano solo 5 secondi di penalità, una reprimenda e due punti sulla patente.

Notte rocambolesca a Marina Bay: il Gran Premio di Singapore lo vince Sergio Perez su Red Bull al termine di una gara lunga, iniziata con un’ora di ritardo per la forte pioggia che si è abbattuta sul circuito e chiusasi dopo 2 ore di corsa.

Il messicano era finito sotto investigazione per non aver mantenuto la distanza dalla Safety Car nella fase finale di gara. Nulla da fare per i ferraristi Leclerc e Sainz, 2° e 3° al traguardo. Solo 7° invece Verstappen: l’olandese manca il primo match point mondiale e rinvia i possibili festeggiamenti a Suzuka, in Giappone, tra una settimana.