GP Qatar: Hamilton vince ancora, Verstappen (secondo) ora è a -8

Lewis Hamilton vince e fa due di fila: il britannico conquista il gradino più alto del podio del Gran Premio del Qatar, sul circuito di Losail. Secondo posto per il rivale per il titolo, Max Verstappen: il vantaggio dell’olandese, ora, è di soli 8 punti in vetta alla classifica mondiale.

Terza posizione per Fernando Alonso su Alpine, che ha tenuto dietro l’altra Red Bull di Perez. Ritirata, invece, l’altra Mercedes di Bottas. Punti importanti per la Ferrari nella lotta per il terzo posto costruttori contro McLaren: 7° Sainz e 8° Leclerc, preceduti da Ocon e Stroll, in quinta e sesta posizione.