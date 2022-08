Il torinese Pecco Bagnaia vince il Gran Premio d’Inghilterra sul circuito di Silverstone. L’italiano della Ducati ha trionfato davanti a Vinales su Aprilia e sull’altra rossa di Jack Miller.

Quarta posizione per Bastianini, seguono Marini e Olivera. Il leader del mondiale, Fabio Quartararo, è scivolato in ottava posizione. Bagnaia accorcia quindi a -49 dal francese della Yamaha in classifica mondiale.