GP Imola: Verstappen in pole per la sprint race davanti a Leclerc, Sainz 10°

Max Verstappen conquista la pole position per la sprint race del Gran Premio dell’Emilia Romagna, ad Imola, quarta prova del mondiale 2022 di Formula 1.

LECLERC 2°, SAINZ SOLO 10°

L’olandese ha battuto Leclerc, secondo, di sette decimi al termine di una qualifica lunghissima, condizionata dalla pioggia e dalle tante bandiere rosse che hanno provocato interruzioni della sessione. Terza piazza per Norris su McLaren, quarto Magnussen su Haas.

DOMANI LA SPRINT RACE

Solo settima l’altra Red Bull di Perez mentre partirà 10° Carlos Sainz sull’altra Ferrari per via di un incidente nel corso del Q2. Domani alle 16.30 i piloti scenderanno in pista per la gara “sprint” da 100 km che assegnerà punti iridati e determinerà le posizioni in griglia per il Gran Premio vero e proprio di domenica.