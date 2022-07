Charles Leclerc torna dopo oltre un mese in pole position: il monegasco della Ferrari partirà davanti a tutti nel Gran Premio di Francia in programma domani. Al suo fianco, come al solito, Max Verstappen su Red Bull.

In seconda fila Sergio Perez con Lewis Hamilton in quarta piazza. Quinto Norris e sesto Russell. Partirà in fondo alla griglia per la sostituzione del motore, invece, Carlos Sainz, che in questa qualifica ha dato una grande mano a Leclerc con la scia.