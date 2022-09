GP di San Marino: dominio Ducati a Misano. Miller in pole davanti a Bastianini e Bezzecchi, Bagnaia parte quinto

Jack Miller conquista la pole position del Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini, 14esima tappa stagionale del campionato mondiale di MotoGP. Il pilota australiano del team Ducati partirà primo sulla pista di Misano davanti a Enea Bastianini e Marco Bezzecchi (entrambi piloti Ducati), mentre il “Pecco” Bagnaia (che ha chiuso la qualifica col secondo tempo) è stato retrocesso al quinto posto in sella alla sua Ducati per la penalità da scontare in gara (guida pericolosa). In difficoltà e ottavo tempo per il francese Quartararo (Yamaha), attuale leader della classifica, che in partenza si troverà davanti ben sei Ducati e l’Aprilia di Vinales.