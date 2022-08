GP Belgio, Sainz partirà 1°. Verstappen (penalizzato) il più veloce: parte 14°

La pole position del Gran Premio del Belgio va a Max Verstappen, ma sarà Carlos Sainz a partire davanti a tutti nella gara di domani. Lo spagnolo della Ferrari ha conquistato la seconda piazza e, in virtù delle penalità all’olandese, si piazza primo in griglia. Affianco a lui in prima fila ci sarà Sergio Perez sull’altra Red Bull.

Verstappen e Leclerc, due dei sette piloti che hanno deciso di incassare la penalità in griglia per sostituzione di parti del motore, partiranno rispettivamente in 14esima e 15esima posizione. In seconda fila salgono Fernando Alonso e Lewis Hamilton.