Max Verstappen conquista la pole position al termine della qualifica del Gran Premio d’Austria, seconda delle tre prove “Sprint” del Mondiale 2022 di Formula 1.

Il pilota olandese partirà davanti a tutti domani, nella Sprint Race del sabato che assegnerà punti e determinerà la griglia di partenza della gara vera e propria di domenica. Affianco a lui in prima fila Leclerc, poi Sainz e Perez. Quinto Russell. Incidente in Q3 per Hamilton: partirà decimo.