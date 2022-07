GP Austria: Leclerc batte Verstappen e vince, Sainz out a pochi giri dal termine

Charles Leclerc torna alla vittoria: il pilota monegasco vince il Gran Premio d’Austria conquistando la seconda gara consecutiva per la Ferrari. Battuto Max Verstappen, che chiude secondo.

Grande amarezza per Carlos Sainz, ritiratosi a pochi giri dal termine per un problema al motore, andato in fiamme mentre tentava l’attacco a Verstappen per la seconda posizione. Il terzo posto se lo è aggiudicato quindi Hamilton davanti a Russell. Out anche l’altra Red Bull di Perez dopo un contatto con lo stesso Russell nel primo giro.