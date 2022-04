L’Aprilia vince per la prima volta in MotoGP: vince Aleix Espargarò, che vola in vetta alla classifica mondiale. Secondo Martin su Pramac e terzo Rins su Suzuki.

Tra gli italiani grande rimonta del torinese Pecco Bagnaia, che chiude quinto su Ducati. Seguono Bezzecchi e Bastianini in nona e decima posizione. Si ritirano Zarco, Morbidelli e Pol Espargarò.