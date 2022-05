Good Morning Italia, Joe Bastianich a Torino parla con Samuel della città [VIDEO]

Giunto alla sua terza puntata, Good Morning Italia, il programma on the road con protagonisti Joe Bastianich e Paolo Vizzari, in questa tappa è approdato in Piemonte e, nello specifico, a Torino, dove i due professionisti della ristorazione hanno incontrato il cantante Samuel.

Nella clip in anteprima per il sito di Torino Cronacaqui il cantautore torinese si sofferma con Bastianich sul legame con il territorio e l’influenza artistica derivante.

Good Morning Italia è prodotto da Ballandi per la valorizzazione del marchio collettivo Io sono Friuli Venezia Giulia, nato per valorizzare il territorio e la sostenibilità e tracciabilità nel settore agroalimentare della regione Friuli Venezia Giulia, in onda tutti i martedì a partire dal 26 aprile dalle ore 20.40 su Sky Arte, disponibile anche on demand e in streaming su NOW. Dal 21 maggio, sarà inoltre trasmesso ogni sabato e domenica su Sky Uno dalle ore 18.30. La sigla “Good Morning Italia” è stata scritta da Joe Bastianich e La Terza Classe.