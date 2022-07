Gomme a terra e auto rigate: i vandali ne danneggiano 20

«In città c’è un problema di sicurezza elevato. Bisogna prenderne atto ed intervenire in maniera seria, perché il degenero è ad un passo. Anzi siamo già oltre…». Così Bruno Prestia, consigliere comunale della civica “Per Chivasso”, denuncia l’atto vandalico avvenuto ieri nel parcheggio comunale di via San Carlo. A finire nel mirino circa 20 auto: qualcuno si è ritrovato due ruote tagliate, i più sfortunati tutte e quattro. I carabinieri della Compagnia di Chivasso sono intervenuti in mattinata a seguito della segnalazione della proprietaria di un mezzo, che si è scontrata di buon mattino con l’amara sorpresa.

Le indagini sono partite subito. Anche perché la città, negli ultimi giorni, è stata frequentemente teatro di episodi di vandalismo commessi da ragazzini, alcuni già identificati dalle forze dell’ordine. Ma le indagini potrebbero essere in salita: a quanto pare, all’inter no della struttura non ci sarebbero telecamere di sorveglianza, nonostante il piano di implementazione di sistemi di videocontrollo del territorio varato nelle scorse settimane dal Comune. Le uniche immagini utili potrebbero essere quelle registrate dalle telecamere limitrofe. Ma è ancora tutto da verificare.