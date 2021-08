Gole, miniere e templi. Ecco i tesori nascosti della Val Chiusella

C’è una valle nascosta in Canavese, un gioiello incastonato nella verde corona dell’Anfiteatro Morenico d’Ivrea che non finirà mai di sorprendervi per quante volte possiate tornare a visitarla: è la Val Chiusella. Situata a nord di Torino, per raggiungerla si possono utilizzare più direttrici dal capoluogo piemontese e dista a non più di mezz’ora di auto dalla città. La prima prevede di prendere la superstrada per Caselle e deviare lungo la 460 di Ceresole per poi uscire a Castellamonte e in pochi minuti essere già nel primo comune della Valle ovvero Vidracco. La seconda prendendo l’autostrada Torino-Aosta A5 uscendo ad Ivrea e in dieci minuti di Pedemontana essere a Strambinello, altro comune della Val Chiusella.

Una volta giunti sul posto le mete da visitare sono in grado di soddisfare un po’ tutti i “palati” turistici. Da Vidracco e Baldissero Canavese potrete salire per i vari sentieri che conducono al parco naturale e riserva dei Monti Pelati e alla medioevale Torre Cives. Recentemente la riserva nei suoi percorsi naturalistici si è arricchita di un sentiero sensoriale adatto anche a ipo e non vendenti a dimostrazione della grande attenzione per i diversamente abili che caratterizza le amministrazioni del posto. Proseguendo sul tema del turismo ambientale e naturalistico non bisogna dimenticare come la Val Chiusella debba il suo nome al torrente Chiusella che la percorre. Sono molti i punti dove il torrente è balneabile per chi non teme le sue acque fresche e cristalline. Dalla diga e dal bacino di Vidracco alle meravigliose Gole (Guje in dialetto) di Garavot, queste ultime si trovano nel comune di Val di Chy a metà della vallata, e, infine, la cascata di Fondo, l’ultimo nucleo abitato della valle a monte (come dice il nome appunto). Senza escludere i laghi di Alice e Meugliano. Inutile dire che per gli escursionisti a piedi ci sono sentieri di ogni tipo che attraversano la valle, ma anche per gli amanti delle due ruote c’è un bellissimo percorso, il Valchiusella Trail, un anello di 50 Km che percorre tutti i territori valligiani collegandosi infine all’Alta Via Morenica. Se, poi, siete degli sportivi oltre che turisti a Brosso (altro paese della Valle) potrete cimentarvi con deltaplano e parapendio lanciandovi dal Monte Cavallaria (1464 metri) verso la pianura dell’Anfiteatro Morenico.

Ma la Val Chiusella non è solo ambiente, sport ed escursioni. A Traversella potrete fare un giro nel complesso minerario in disuso, le antiche miniere di ferro. Dal punto di vista artistico, culturale e spirituale nulla sarà paragonabile a ciò che troverete in Val Chiusella nel tempio sotterraneo di Damanhur. Damanhur è una comunità spirituale che si trova nei comuni di Baldissero Canavese e Vidracco, in quest’ultimo c’è il Tempio dell’Uomo, una serie di camere sotterranee e cappelle riccamente istoriate e affrescate che sono visitabili e uniche al mondo (nella comunità c’è anche un villaggio di case sugli alberi). Ma la Valle è anche ricca di molta storia e cultura locali come il Museo di Vita Alpina a Issiglio o il Menhir neolitico a Val di Chy o il castello di Arrondello (Val di Chy). In Valle non mancano i posti dove pernottare, principalmente b&b e affittacamere, ma anche il campeggio della Torbiera per gli amanti della tenda e del camper.