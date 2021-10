Gli va di traverso un boccone: salvato dall’intervento di un passante

E’ a tavola con la compagna. Si sta godendo una tranquilla cenetta a due passi dal mare quando, di punto in bianco, gli va di traverso un boccone. Il malcapitato si alza, fa di tutto per liberarsi dall’occlusione ma non ci riesce. L’uomo respira visibilmente a fatica, tossisce quando…ecco che arriva un passante il quale, resosi conto dell’accaduto, non perde un istante: lo abbranca letteralmente alle spalle e lo solleva verso l’alto, scrollandolo e “sbattendolo” più volte a terra. La manovra è provvidenziale. Salvo!!