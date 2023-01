Gli uffici del 118 sono al freddo: «E c’è chi si porta la stufetta»

Sanità al collasso in tutti i sensi. La notizia è stata diffusa con particolare preoccupazione dal Nursind (il sindacato delle professioni infermieristiche della Asl To4). Dall’inizio del mese di dicembre, infatti, la sede di via Torino 603 a Ivrea che ospita il personale del 118, alle dipendenze della Città della Salute di Torino, è rimasta al freddo con temperature che variano tra i 12 e i 15 gradi e anche attualmente la situazione è rimasta quella di qualche giorno fa.

Esiste anche un problema di pulizia dei locali lasciata alla libera intraprendenza di chi li frequenta, ovviamente dipendenti e qualche volontario. Fino a qualche tempo fa la “Croce blu” era ospitata nei locali di piazza Credenza di proprietà dell’Asl To4. «Non solo in questo periodo – commenta il responsabile territoriale Giuseppe Summa -, il personale sanitario è costretto ad affrontare le difficoltà legate all’aumento del carico di lavoro, ma deve pure farlo in condizioni climatiche inaccettabili, siamo ben al di sotto dei 19 gradi stabiliti per legge».

Prima di passare alla denuncia, più volte il Nursind ha richiesto un intervento, ma ad oggi la situazione è rimasta immutata, il termomentro non è mai salito sopra i 15 gradi. «Una situazione vergognosa e inaccettabile – ha aggiunto Summa -. Al problema tecnico della caldaia ancora irrisolto, il personale ha dovuto tamponare con stufette personali o portate dai volontari. In questa condizione, non viene garantito quanto previsto dal Dlgs 81/08 in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro e pertanto come sindacato, ci rivolgeremo alle autorità competenti». Sull’argomento è stata interpellata anche la neo costituita “Azienda Zero”.