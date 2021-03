Gli studenti di Torino come Martin Lutero: in piazza Castello affisse le 95 tesi contro la Dad

Gli studenti di Torino come Martin Lutero cinque secoli fa. Come l’animatore della riforma protestante, che nell’ottobre del 1517 affisse le 95 tesi sulle indulgenze sulla porta della chiesa di Ognissanti a Wittenberg, così questa mattina anche i ragazzi delle scuole superiori di Torino hanno esposto le loro 95 tesi, in piazza Castello, per contestare la didattica a distanza.

IL FLASH MOB DEGLI STUDENTI

Il flash mob, organizzato dal movimento “Rinascimento Studentesco“, ha inteso però non solo contestare la Dad, ma anche spostare l’attenzione sulle cose ancora da fare per cambiare la scuola pubblica italiana, “dalla lotta al bullismo – hanno spiegato gli organizzatori – alla partecipazione nelle decisioni degli istituti”.

UN CAMBIAMENTO RIVOLUZIONARIO

“La scuola – hanno spiegato i “riformatori” del terzo millennio – non è solo un luogo dove studiare o essere interrogati”, ma è anche “un luogo di confronto e di politica”. Proprio per questo occorre, dunque, “un cambiamento rivoluzionario, come furono le 95 tesi di Lutero”.