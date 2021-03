Gli staccano la luce e lui, per protesta, si piazza con la vasca da bagno sul corso Novara [IL VIDEO]

“M’hanno tolto la luce di casa? Non c’è problema: frega un c…! Non c’è la luce? Frega un c…”. E’ quanto il giovane ripreso in questo video dice, urlandolo quasi, alla persona che lo sta riprendendo con il telefonino mentre infilato in una…vasca da bagno, simula un bagno nel bel mezzo di corso Novara a Torino, tra le auto che passano sfiorandolo. Insomma: la sua sarebbe una protesta, piuttosto pericolosa per la verità, contro chi ha staccato la luce a casa sua. A quanto pare il video, della durata di una cinquantina di secondi, è stato girato ieri pomeriggio e poi postato sulla pagina Facebook del comitato TorinoinMovimento. E’ stato condiviso da parecchi utenti del noto social network.