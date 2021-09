Gli speleologi del Buco poi la Ventura e il Covid: ecco i Torinesi al Lido

Il gruppo di film e documentari targati Piemonte presente quest’anno alla Mostra del cinema di Venezia, come ormai piacevole tradizione, è molto folto: il primo titolo a farsi scoprire dal pubblico sarà oggi “Il buco” di Michelangelo Frammartino, che è stato girato nell’Abisso del Bifurto nell’entroterra calabrese ma ha come protagonisti alcuni temerari speleologi piemontesi.

Saranno proprio loro oggi ad accompagnare sul red carpet il regista e la troupe: un folto gruppo di una dozzina di persone, uomini e donne capaci di immergersi oggi nelle profondità calabresi e di ricordare l’impresa di 60 anni fa, compiuta dagli allora giovani esploratori del Gruppo Speleologico Piemontese Immagine. Grazie a loro venne scoperta, coi suoi 700 metri, una delle grotte più profonde del mondo, negli anni del boom economico e al termine di un viaggio verso gli abissi epico, anche di significati simbolici.

Grande attesa al Lido c’è per il nuovo lavoro del regista Giorgio Verdelli, che dopo aver raccontato lo scorso anno Paolo Conte si è concentrato stavolta su un altro musicista piemontese molto amato, il compianto pianista Ezio Bosso; il cantore torinese del cinema di una volta, Steve Della Casa, ha realizzato (diretto da Luca Rea) un altro dei suoi viaggi alla scoperta di talenti poco riconosciuti, dedicando a Sergio Corbucci il doc “Django & Django” a cui ha preso parte anche Quentin Tarantino.

E poi, ancora: Alessandro Capitani e Stefano Sardo, che in Piemonte hanno girato i loro film “I nostri fantasmi” e “Una relazione”, li presenteranno nel programma delle Notti Veneziane; due film d’autore sono alla Settimana della Critica, “Mother Lode” e “La dernière seance”, diretti rispettivamente da Matteo Tortone e Gianluca Matarrese; e ancora Daniele Segre e il suo ritratto del collega Tonino De Bernardi. Ma le tracce torinesi alla Mostra sono tante: c’è l’attrice Alma Noce protagonista assoluta dell’intenso “La ragazza ha volato” di Wilma Labate, c’è la neo-regista Simona Ventura con un documentario girato a Bergamo (“Le 7 giornate di Bergamo”) nei giorni più bui del Covid, ci sono i progetti di lavori in corso che qui cercano produttori e partner, tra cui l’innovativo “Math is weird” sull’insegnamento della matematica in VR. Lunedì, infine, una delegazione di Film Commission, del Torino Short Film Market e del TorinoFilmLab presenterà in anteprima la prossima edizione di Torino Film Industry, che torna in presenza (se tutto andrà bene, ma comunque sarà anche online) nei giorni del Torino Film Festival.