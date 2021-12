Gli ascensori fermi da otto anni diventano ricovero per clochard

Collaudati nel 2012 da Iride, titolare del servizio, ma entrati in funzione solo per pochi mesi, causa atti vandalici. Gli ascensori del parco Dora continuano a essere una ferita aperta, anche ora che l’area verde è stata terminata dopo dieci lunghi anni di cantiere. Uno degli elevatori è stato persino murato mentre gli altri sono transennati per evitare che qualcuno potesse farsi male. Praticamente una condanna per chi frequenta la zona tra l’area Ingest e l’area Vitali. E con il tempo gli ascensori del parco Dora, fermi ormai da otto anni, sono diventati una casa per senzatetto. Davanti al piazzale Piero della Francesca si nota persino una tenda da campeggio. Intorno un bivacco. «Da un bel pezzo – raccontano i frequentatori -, ci vive un senzatetto».

Nel 2019 è stato chiesto di ripristinare gli impianti ma un preventivo da 60mila euro, già previsto nel 2013 all’alba del secondo raid vandalico, ha di fatto fermato ogni possibile cantiere. Cabina, vani e parti impiantistiche sono, infatti, fuori uso da tempo. E come detto a trarne un piccolo vantaggio sono stati alcuni senzatetto, che hanno trovato riparo nei pressi delle strutture. «Faremo il possibile – spiega il coordinatore all’Ambiente della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna -, per capire come venire incontro alle richieste dei cittadini. Di sicuro quella degli ascensori è una brutta storia e vederli fermi non piace a nessuno». Tra via Borgaro e via Livorno si continua anche a fare i conti con ladri e vandali che non sembrano aver pietà per niente. A parlare per tutti sono i numerosi dossier raccolti negli ultimi anni dai residenti e dai comitati spontanei di zona.