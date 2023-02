Gli americani per ridisegnare Torino. Bloomberg: «Una città da scoprire»

Galeotto fu il viaggio a New York del sindaco di Torino Stefano Lo Russo e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. I due sono stati ospiti poche settimane fa, oltreoceano, della Fondazione Bloomberg, in prima linea per la trasformazione urbana delle città. In quella occasione, si è accesa la scintilla con la direttrice Amanda Burden, braccio destro di Bloomberg già ai tempi in cui era sindaco di New York. La Burden è arrivata ieri a Torino con una piccola delegazione di esperti e sono bastate poche parole della signora della High Line per far pregustare ai torinesi un assaggio di notorietà internazionale. «Torino ha così tante possibilità: business, cultura, trasporti, Università, parchi, fiumi meravigliosi» premette Burden. «È un luogo vivibile e apprezzabile – prosegue -. Le Ogr poi sono un esempio perfetto di innovazione e della creatività di Torino nel mettere insieme tecnologia musica, arte, lavoro e cultura». Il vero problema della città della Mole è che non è conosciuta all’estero. «Noi lavoriamo spesso a Milano – racconta ancora la Burden -. Ma nonostante la vicinanza tra le due città, a New York non sapevamo nulla di Torino è questo è un problema. È una città da riscoprire. Potrebbe essere già questo di per sé un asset comunicativo». Bloomberg collaborerà con Torino per la creazione di una metodologia per individuare il nuovo city branding della città. «Per noi essere sconosciuti in questo momento potrebbe essere una opportunità» commenta il sindaco Stefano Lo Russo. L’organizzazione filantropica americana collaborerà anche alla realizzazione del nuovo Piano regolatore. La delegazione ha visitato Torino, partendo dall’area sud del Lingotto e Mirafiori per poi fermarsi all’ora di pranzo alle Ogr e riprendere il tour nel pomeriggio dal Museo Lavazza fino alla zona di Aurora, soffermandosi in particolare nei pressi del Trincerone, dove passerà la linea due della metropolitana. «Torneremo ancora, ancora e ancora» spiega Bloomberg. «Again, again e again» rimarca il presidente della Regione Alberto Cirio. «Per disegnare la Torino di domani vogliamo volare alto e confrontarci con le sensibilità migliori a livello internazionale – commenta -. La Fondazione Bloomberg si sta occupando di tutte le più grandi città del mondo». E ora anche Torino sogna che il mondo la possa scoprire.