Gli ambientalisti in rivolta al Meisino: «Stop al taglio degli alberi nel parco»

“No agli abbattimenti selvaggi di alberi e arbusti al Meisino“. Con questo slogan, ieri mattina, una ventina di manifestanti di varie associazioni ambientaliste ha espresso tutta la sua contrarietà al taglio di alcuni alberi operato nei giorni scorsi al parco della Circoscrizione 7. Armati di striscioni e cartelli, i partecipanti hanno espresso le loro perplessità riguardante alcuni dei progetti che stanno interessando l’area, compreso la futura “Cittadella dello sport”.

«Riteniamo importante – spiegano -, manifestare la nostra viva preoccupazione per gli interventi di manutenzione straordinaria in corso. In questi giorni, centinaia di arbusti e alberi sono stati abbattuti». Per il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri, sarebbero una trentina gli abbattimenti. «A fronte di duecento nuove piantumazioni già in corso» fa sapere il centro civico. «Nella città più inquinata d’Italia ogni albero è una ricchezza – continuano i manifestanti -. È necessario che i politici dimostrino concretamente di avere recepito la necessità della tutela dell’ambiente nella progettazione».

Sul caso si sono espressi anche alcuni consiglieri. «In questi giorni azioni scoordinate di taglio degli alberi e piccoli interventi stanno rendendo difficile comprendere quali siano i piani precisi» attacca il consigliere comunale dei Moderati, Simone Fissolo. «Sebbene il progetto Cittadella dello Sport sia di grande interesse – conclude Fissolo -, molti sono i timori espressi dai cittadini. Manca una comunicazione esatta di ciò che avverrà. In questi giorni ciò che sembra mancare è anche una sinergia tra l’intervento programmato sulle sponde del fiume e le azioni del Torino Disc Golf». Preoccupazione per la fauna, invece, da parte del consigliere M5s della 7, Francesco Lauria. «Dopo l’abbattimento di diversi arbusti – accusa Lauria -, le ruspe hanno spazzato via anche i nidi di lepri. Questo è il Meisino, un’area a vocazione ambientale per la quale gli unici interessi che devono essere garantiti sono quelli della flora e della fauna».