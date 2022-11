Giuseppe Giarratana, atleta della C.s. Aeronautica, ha vinto la Maratona di Torino. L’atleta modicano ha tagliato il traguardo in 2 ore e 13 minuti netti, migliorando il suo record personale ottenuto a Stoccolma sempre quest’anno.

In seconda posizione è arrivato il marocchino Hicham Boufars in 2 ore, 13 minuti e 49 secondi. Terza piazza per il keniano Karbolo. Sono stati oltre mille i partecipanti all’edizione 2022 della Torino City Marathon.

(foto da @torinocitymarathon su Instagram)