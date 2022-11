Gita tra le dune rosse a Dubai e un anello da mostrare a Ilary

La prima trasferta ufficiale si è trasformata presto anche in prima vacanza ufficiale. Perché Francesco Totti e Noemi Bocchi non solo hanno sfilato mano nella mano prima della serata per i Globe Soccer Awards che ha preceduto di poche ore l’inizio dei Mondiali in Qatar. Ma poi hanno proseguito, fermandosi a Dubai per un tour del Paese per quella che ha il sapore di una luna di miele anticipata. Così nessuno può stupirsi delle ultime immagini postate dalla sosia di Ilary Blasi (e secondo noi lo sa pure lei…). Una gita tra le dune rosse di Dubai, “navigando” in mezzo al deserto a bordo di un quad. Una grande affinità di coppia, confermata anche dall’abbigliamento uguale che hanno indossato, giusto per far capire che ormai sono una cosa sola. Ma in fondo era apparso molto chiaro anche in occasione della loro prima serata di gala. Per l’occasione Noemi aveva indossato un elegante abito nero ma anche una serie di gioielli tra cui un anello con diamante a forma di cuore. Secondo “Chi” ha al suo interno un solitario come minimo da 7, forse 8 carati, e vale almeno 300mila euro. In più ci sarebbero incisi i nomi di Francesco e Noemi. L’ex capitano della Roma l’avrebbe comprato nella stessa gioielleria di lusso che sceglieva per i regali a Ilary, perché lui in fondo è un abitudinario. Ma scatta il giallo, perché secondo alcune indiscrezioni lo avrebbe ordinati già nel dicembre dello scorso anno anche se nella celebre intervista al Corriere della Sera aveva confermato che la loro relazione era cominciata solo dopo Capodanno. Quindi se davvero il regalo era per Noemi e non è un anello riciclato, tutta la verità forse non l’ha raccontata. Resta il fatto che quell’anello ora lo indossa la Bocchi e nessuno glielo farà togliere. Anzi, a molti è sembrato che la scelta non sia stata casuale: Noemi ha voluto far sapere a tutti, per prima alla Blasi, che ora quell’anello e quell’uomo sono suoi. Il prossimo passo sarà quello di prendere casa insieme a Roma Nord, zona nuova per il Pupone. E intanto il 12 dicembre è prevista una nuova udienza per la vicenda Rolex spariti. Ma forse già prima si arriverà ad un accordo.