Gita fuori porta al lago insieme a Fido: mai dimenticare ciotole e ombrellone

Se vogliamo trascorrere le vacanze al lago con il cane o semplicemente fare un’escursione fuori porta per il puro piacere di portare il cane al lago, dobbiamo sapere innanzitutto che cosa portare con noi per non farci trovare impreparati e capire come interagire con il nostro amico peloso affinché possa vivere al meglio questa esperienza.

Cosa portare

Quando ci spostiamo con Fido, che sia per trascorrere le vacanze al lago con il cane oppure poche ore, il guinzaglio, la museruola e i sacchettini per le deiezioni, non sono le sole cose utili da portare con noi. Molto spesso dimentichiamo oggetti che possono essere fondamentali. Ecco quindi una lista delle cose da non dimenticare di mettere in valigia se decidiamo di trascorrere le vacanze al lago con il cane.

Ciotole

Malgrado si pensi che andando al lago ci sia già abbastanza acqua da sorseggiare per il nostro cane, dobbiamo ricrederci. L’acqua dei laghi molto spesso contiene microrganismi che possono infastidire il sistema digerente del nostro amico. Avendo sempre a portata di mano una ciotola con dell’acqua dolce, permetteremo al nostro cane di dissetarsi sempre in modo salutare.

Kit per il soccorso

Potrebbe sembrare esagerato se si considera di passare solo qualche ora al lago, ma in generale è meglio essere sempre pronti per qualsiasi situazione imprevista, soprattutto nel caso in cui si tratti della nostra salute, o di quella del nostro cane. Pensiamo anche solamente ad una piccola ferita sotto la zampetta del nostro amico, che se non adeguatamente disinfettata e curata potrebbe aggravarsi.

Ombrellone

Se intendiamo passare anche solo qualche ora in un lago in cui non è previsto uno stabilimento attrezzato, dobbiamo necessariamente ricordarci di portare un ombrellone o una tendina per assicurare delle zone d’ombra in cui il nostro cane possa riposare protetto dai raggi solari. E nel caso in cui non conoscessimo bene le profondità del lago in cui intendiamo passare la vacanza, è bene procurarsi un giubbottino salvagente per il nostro cane