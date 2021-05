Giro, calcio e grande tennis

Gonfaloni e stendardi bianchi e rosa lungo corsi, vie e piazze. Locandine e manifesti attaccati alle vetrine dei negozi. La partenza del 104° Giro d’Italia di sabato scorso è stato l’ideale trampolino di lancio. Lungo le strade di Torino si respirava, nonostante le mascherine in volto, un’aria nuova, come ai vecchi tempi, pre-Covid: 8,6 chilometri – la lunghezza del percorso della cronoprologo – di pura passione. Con quella voglia dei torinesi di ritornare a vivere e a partecipare come all’Olimpiade Invernale del 2006, magari solo per il gusto di dire: «Io c’ero». Ebbene, la città della Mole, a vocazione sportiva, continua a non smentirsi e ieri per lei è arrivata l’ennesima investitura di caratura internazionale con l’assegnazione dell’Universiade Invernale – una vera e propria Olimpiade riservata agli studenti universitari – del 2025. L’ennesimo fregio di prestigio non solo per Torino ma anche per le sue montagne e le sue valli. Già da qualche mese, però, la città della Mole è finita al centro dell’attenzione mondiale e del grande sport, un volano autentico dal punto di vista dell’immagine e anche economico. A cominciare dalla lunga rincorsa verso le prossime “Nitto Atp Finals”: al PalaAlpitour, dal 15 al 21 novembre, i migliori otto tennisti al mondo si contenderanno il trofeo più prestigioso, nel torneo che per tutti è considerato l’epilogo di una lunga ed emozionante stagione, visto il periodo dell’anno in cui viene collocato. I biglietti messi in vendita già da qualche mese dall’organizzazione stanno andando a ruba. Cresce l’attesa. Come cresce l’attesa di vedere le Finali di Coppa Davis 2021, sempre assegnate a Torino, dal 25 novembre al 5 dicembre. Non solo grande tennis, però. L’Allianz Stadium, infatti, ospiterà a inizio ottobre assieme a Milano la Final 4 di Uefa Nations League, l’ennesima vetrina internazionale: questa volta a scendere in campo saranno Italia, Belgio, Spagna e Francia. Tra San Siro e lo Stadium si sfideranno in campo i migliori giocatori d’Europa. L’Italia del ct Mancini se la vedrà contro le Furie Rosse spagnole a Milano il 6 ottobre. Il 7 a Torino, invece, toccherà al Belgio di Lukaku, Hazard e Mertens affrontare i campioni del Mondo in carica, i Galletti di Pogba e Mbappè. Spettacolo garantito, sperando che l’emergenza sanitaria rallenti in autunno in modo da consentire la riapertura – magari anche solo parziale – degli spalti degli stadi. Infine, spostandosi oltre nel tempo, sempre nella casa della Juventus verrà ospitato a metà maggio un altro evento importante: stiamo parlando della finale di Champions League femminile 2022.

paolo.casamassima@cronacaqui.it