Gira la ruota

Ieri mi è successa una cosa bella. Era un giugno sfolgorante e io ero vivo, senza dolori. Non scherzo. Dovreste dirlo tutti i giorni, se siete in quelle condizioni. Comunque sono andato in centro a comperare la feluca per mio nipote Marco, matricola di lettere. Bianca, quindi, come fu la mia comprata nel 1964 e quella da Pontefice Massimo omaggiatami nel ’68 dalla mia vola. Quella del ’68 era (ed è ancora oggi) complicata da ‘montare’. Sul feltro bianco di base il Pontifex ha diritto ad avere una rete d’oro che lo copre tutto, poi il bordo dorato tutt’intorno, la frangia d’oro (normale sul lato sinistro e lunga sul destro), tre nappine dorate pendenti dalla punta, una cornice a destra con dentro tutti i colori delle facoltà (segno di auctoritas) e poi il toro di Torino, il tricolore e la scritta in panno rosso “Augusta Taurinorum”. Ci vogliono pazienza e abilità per tagliare e cucire tutto questo, e per fortuna c’è ancora a Torino chi lo fa. E’ il “Cappellificio Militare Benedetti”, all’angolo fra Via Maria Vittoria e Via S.Francesco da Paola, dove ho trovato gli stessi coniugi che mi avevano venduto la prima feluca 58 anni fa. Lui ha superato i 90, lei ci è vicina, e del negozio si occupa, coadiuvata (ancora!) da loro, la figlia Giovanna. Ad onta del nome altisonante (ma meritato, perché i cappelli li fanno davvero loro a mano) è un bugigattolo di tre metri per tre, il resto è riservato al laboratorio. Ma i cappelli, le piume, le mostrine, i galloni sono ancora tutti lì in ordine sui vecchi scaffali in noce, e il profumo nell’aria, inconfondibile, è lo stesso. Ho ritirato, ho pagato, e sono uscito, felice. Capito perché ho scritto che è mi successa una cosa bella?

collino@cronacaqui.it