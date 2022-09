Giovane travolto da un tram in corso Regina Margherita, è in gravi condizioni

Un giovane di 23 anni è stato travolto da un tram della linea 16 in corso Regina Margherita, a Torino. È stato trasportato d’urgenza al Cto, le sue condizioni sarebbero gravi. L’incidente si è verificato intorno alle 17.30, la dinamica è in via di accertamento da parte della polizia municipale.

Il giovane, a quanto si apprende, è stato investito in prossimità dell’incrocio con via Aquila. In ospedale anche l’autista del tram, trasportato dalla Croce Verde di Villastellone all’ospedale Gradenigo in stato di choc.