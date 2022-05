Giornata Nazionale per la Salute della Mano: sabato consulti gratuiti al CTO

Torna la Giornata Nazionale per la Salute della Mano, un’iniziativa promossa dalla SICM – Società Italiana di Chirurgia della Mano, che si svolgerà sabato 21 maggio 2022 presso l‘ospedale Cto della Città della Salute di Torino. L’obiettivo è sensibilizzare i cittadini sul corretto approccio diagnostico-terapeutico verso le principali patologie della mano e renderli consapevoli del ruolo degli specialisti in questo senso.

Sabato 21 maggio dalle ore 9 alle ore 12,30, presso gli ambulatori di Ortopedia e di Medicina fisica e riabilitazione universitaria (atrio centrale) dell’ospedale CTO (via Zuretti 29), gli specialisti di chirurgia della mano saranno a disposizione dei cittadini per consulti gratuiti, durante i quali potranno visitare le mani, suggerire approfondimenti diagnostici o terapie fisiche e conservative o orientare verso trattamenti chirurgici. Una Giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione delle patologie della mano.

Le patologie che interessano la mano assumono sempre più rilevanza nella nostra società ad alte richieste funzionali e richiedono molto spesso diagnosi e terapie da parte di medici specializzati in tale settore. Solo per la comprensione del problema basti pensare che i traumi della mano in ambito lavorativo sono la prima causa di assenza dal lavoro e ogni anno in Europa si verifica un totale di 8,8 milioni di incidenti. Piani di prevenzione efficaci in questo campo potrebbero ridurre il numero di traumi della mano sul posto di lavoro fino al 50%.

Il vero problema è tuttavia rappresentato dai traumi durante le attività quotidiane (traumi domestici, bambini). In aumento purtroppo i traumi legati ad attività ricreazionali (es. giardinaggio o attività domestiche) che comportano a volte anche l’amputazione di segmenti che è possibile ricostruire solo in Centri ad alta specializzazione come il CTO di Torino. Di altrettanta rilevanza sono le patologie non acute (artrosi, sindrome del tunnel carpale, etc.), che comportano difficoltà funzionali importanti nello svolgimento delle attività di tutti i giorni.

È per tale motivo che la SICM (Società Italiana di Chirurgia della Mano) ha deciso di istituire una Giornata a livello nazionale di informazione del cittadino, mettendo a disposizione i migliori specialisti in chirurgia della mano dei Centri accreditati nei diversi ospedali italiani.

Durante la Giornata Nazionale dedicata alla Chirurgia della Mano si cercherà il coinvolgimento delle famiglie, dei bambini e degli operatori di sanità in genere, attraverso la disponibilità presso il CTO di Torino di chirurghi della mano, fisiatri fisioterapisti, personale infermieristico ed altri operatori che si occupano di questa patologia e che saranno a disposizione per discutere delle problematiche delle lesioni acute, della loro prevenzione o delle cure necessarie, ma anche delle patologie croniche a carico della mano, organo fondamentale nello svolgimento delle attività di tutti i giorni e la cui integrità deve essere recuperata al massimo.

Il reparto di Ortopedia e Traumatologia ad indirizzo Chirurgia della mano (diretto dal dottor Bruno Battiston) è centro accreditato SICM per i reimpianti e il trattamento delle lesioni complesse, é riferimento anche per l’ospedale Infantile Regina Margherita per il trattamento delle stesse patologie traumatiche in ambito pediatrico ed é centro accreditato anche dalla società Europea di Chirurgia della mano (FESSH) con una media di circa 250 pazienti a settimana negli ambulatori dedicati.

Gli operatori del CTO saranno quindi a disposizione della cittadinanza per illustrare le problematiche di trattamento delle patologie a carico della mano e per mostrare i percorsi che all’interno del nostro ospedale portano alla migliore cura possibile (comprese sala gessi e sala medicazioni e le sale dedicate alla fisioterapia).

Per informazioni rivolgersi all’URP (Ufficio Relazioni con il Pubblico) dell’ospedale CTO dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,30 allo 011 6933522 oppure urpcto@cittadellasalute.to.it.