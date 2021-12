Lutto nel mondo del giornalismo: è morto Marco Mathieu, scriveva per ‘La Repubblica’. E’ stato proprio il quotidiano a dare la notizia della scomparsa del cronista nato 57 anni fa a Torino. Mathieu si è spento al Presidio San Giacomo del capoluogo piemontese: dal 2017 era in stato di coma vegetativo in seguito a un ictus. Grande tifoso del Torino, negli anni Novanta era stato il bassista del gruppo musicale dei Negazione. La redazione di CronacaQui si stringe attorno alla famiglia di Marco.