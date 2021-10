Giorgia Meloni a Torino per Damilano: “Si può vincere” [FOTO E VIDEO]

Giorgia Meloni a Torino per sostenere il candidato sindaco del centrodestra Paolo Damilano. La leader di Fratelli d’Italia è fiduciosa in vista del ballottaggio: “Una cosa che mi hanno insegnato le campagne elettorali è che il ballottaggio è un’altra campagna elettorale – ha detto -. I dati di partenza si azzerano e si ricomincia dall’inizio. Vale la persona, vale la credibilità della sua proposta e noi crediamo che Paolo Damiano sia una persona estremamente credibile per governare Torino”.

