Giorgia-Filippo si son detti “sì”: la festa sul lago tra Vip e Veline

La prima volta è stata bella ma anche molto intima perché non potevano fare diversamente. La seconda invece, una festa vera e una promessa per sempre. Giorgia Palmas e Filippo Magnini hanno detto “sì” di nuovo, come un anno fa a Milano ma questa volta in chiesa.

La coppia ha scelto Argegno, incantevole località sul lago di Como. Una cerimonia commovente, nella quale hanno coinvolto tutti i loro affetti. A fare da damigelle c’erano le due figlie dell’ex Velina: Sofia, la primogenita avuta dall’ex Davide Bombardini, e Mia, la bambina avuta da Magnini. E poi Elena Barolo, con la quale ha condiviso in passato tutta l’esperienza al bancone del tg satirico e che da allora è diventata la sua amica del cuore, che le ha fatto da testimone, mentre l’ex nuotatore ha scelto il suo caro amico Fabrizio. Ma c’erano anche altre facce note tra gli invitati, come l’altra ex Velina Melissa Satta, che con Giorgia condivide anche le origini sarde, Manuel Bortuzzo con il padre Franco, Juliana Moreira. Forse c’era un’esclusiva per le foto, ma nelle ore successive hanno cominciato a circolare diverse immagini e una l’hanno regalata anche loro, in rigoroso bianconero. Lei bacia il marito sullo sfondo del lago e il post che racconta tutto: «Sì Amore mio, per sempre noi, 14-05-2022». Per lei un doppio cambio d’abito: prima un vestito lungo in pizzo con la schiena scoperta per la promessa in chiesa, poi un altro abito lungo ma meno formale per il momento della festa. Una scelta che ha fatto anche l’ex campione del mondo di nuoto.

Tutto bellissimo, come il viaggio di nozze che però faranno più avanti. Perché come ha spiegato la Palmas ai suoi follower «sarebbe bello e ci abbiamo fatto un pensiero ma molto probabilmente sarà impossibile farlo a breve Abbiamo tanti impegni, soprattutto per Sofi e Mia, dobbiamo seguire tante cose… Vedremo poi comunque». Quello che contava era blindare la loro storia d’amore nata 4 anni fa e ce l’hanno fatta.