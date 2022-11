Gioia Juve con l’Inter: i gol di Rabiot e Fagioli stendono i nerazzurri

Il derby d’Italia viene vinto dalla Juventus. Dopo parecchie delusioni, la vecchia signora ha ottenuto una vittoria significativa che le tira su il morale e magari le aprirà la strada verso una rimonta, grazie al recupero dei tanti infortunati. Allegri ha ben fronteggiato un’Inter che ha fatto qualcosa in più nel primo tempo, pur non riuscendo a concludere efficacemente. Infatti, la pecca dei nerazzurri è stata proprio quella di non segnare nei primi 45 minuti di gioco.

Qualitativamente non è stata una partita esaltante nella prima parte della gara. La squadra di Allegri ha preferito fare una partita d’attesa e quella di Inzaghi non ha avuto la forza di imporre decisamente il proprio gioco. Nella ripresa l’Inter ha cercato di forzare i tempi, ma si è fatta colpire in contropiede da Rabiot su grande azione di Kostic. La Juve ha ritrovato morale e a Danilo è stato annullato il raddoppio.

Ma Kostic ha colpito un palo e Fagioli ha chiuso la gara. La Juve ha vinto bene, insomma, e l’Inter ha perso male. La squadra bianconera ha così vinto il derby d’Italia e ha scavalcato i nerazzurri oltre che l’Udinese.

La difesa più forte del campionato, quella della Juve (7 gol subiti) ha resistito all’attacco nerazzurro. La retroguardia di Inzaghi è fra le più battute (19 gol presi). La formazione milanese ha le polveri ancora bagnate, specie con Lautaro Martinez, che non riesce a essere incisivo in un big match: l’argentino è stato uno dei peggiori insieme al compagno di reparto Dzeko.

Barella da destra ha servito Dumfries che dal dischetto ha messo alto malamente. Un tentativo di Acerbi dal limite è stato deviato da Alex Sandro. Primo tempo in cui l’Inter ha fatto di più. Con un tentativo di testa di Rabiot è cominciata la ripresa. Poi Calhanoglu da fuori ha costretto Szczensy a una grande deviazione.

Al 7° fuga di Kostic, sulla sinistra, per il tocco magico di Rabiot, in gol sulla sinistra di Onana. Al 18° su angolo di Kostic di sinistro in acrobazia Danilo ha beffato la difesa nerazzurra, ma il gol è stato annullato per un un mani.

Allegri ha mandato in campo Chiesa al posto di Milik, poco efficace. Al 39° Fagioli da destra con un tiro dal limite su assist di Kostic ha fulminato Onana. I nerazzurri alzano bandiera bianca.